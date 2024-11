Cityrumors.it - Roma, sgominata la banda dello spurgo: inondavano gli appartamenti di liquami per estorcere denaro. 13 arresti | VIDEO

Si fingevano operatori degli spurghi fognari, ma invece truffavano i cittadini e gli estorcevano. Maxi arresto aDodici cittadini sono finiti in manette, a, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate dalla minorata difesa ed estorsioni. Secondo la Polizia di Stato di Fiumicino, che ha eseguito gli arresti in seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, i soggetti operavano in un “ramificato sodalizio criminoso” che, dietro alla falsa attività difognario, di fatto consisteva nella truffa e nell’estorsione diai cittadini die provincia.la: 13 arresti (cityrumors.it)La modalità d’azione dellaera piuttosto semplice: fingendo di dover eseguire unofognario, i 13 oggi in arresto con una ulteriore persone attivamente ricercata per i medesimi reati in realtàglidivari.