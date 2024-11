Calcionews24.com - Robinho rimane in carcere con la condanna di stupro: libertà vigilata a rischio

Leggi su Calcionews24.com

sta scontando la sua pena di 9 anni per: in Brasile si discute la sua, ma., ex calciatore di Real Madrid e Milan,in. L’ex attaccante è in questo momento neldi Tremembé, vicino a São Paulo in Brasile a scontare la suadi 9 anni .