Ritratto ufficiale per Felipe e Letizia di Spagna | i dettagli pieni di storia

Li abbiamo osservati a banchetti di gala, eventi ufficiali, matrimoni di teste coronate, occasioni pubbliche, sempre ben vestiti, ingioiellati e pomposi. Eppure il 26 novembre il ree la reginadisono riusciti a stupire il mondo intero con una maestosità finora mai vista. In questo giorno sono infatti stati finalmente svelati i due nuovi ritratti dei regnanti, per celebrare il decimo anniversario dell’ascesa al trono diVI: i riferimenti storici non mancano. Gli scatti di Annie Leibovitz Le opere esposte al Banco de EspañaE’ Annie Leibovitz l’artefice dei due nuovi ritratti didi. Un dittico, essendo i regnanti raffigurati in due immagini diverse e incorniciati separatamente, con lo scopo di essere però posti sempre vicini. I grandi pannelli misurano 223,52 x 170,18 centimetri ciascuno e, dal 26 novembre 2024, sono esposti al Banco de España, la banca centrale spagnola, con il resto della collezione dei ritratti reali.