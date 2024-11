Biccy.it - Rita Dalla Chiesa chiede l’intervento della vigilanza Rai contro Lucarelli e Mariotto, la risposta

Leggi su Biccy.it

, da deputata di Forza Italia, ha chiesto un interventoRaiSelvaggiae Guillermocolpevoli, a suo dire, di mostrare il proprio narcisismo a Ballando con le Stelle.“Ballando con le Stelle da anni il programma del sabato sera per le famiglie, costa moltissimo, ha un cast di altissimo livello, con grandi professionisti, non medi finire nel tcarne mediatico per colpa di una giuria (non tutta) incompetente e livorosa. Le persone partecipano per divertirsi, ci mettono la faccia, si rompono costole e si slogano caviglie. Tutto per imparare a ballare. Vanno supportate e non massacrate per vecchie antipatie che hanno il cattivo odore delle vendette personali. La televisione pubblica merispetto. Da chi la fa e da chi la guarda”.