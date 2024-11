Latinatoday.it - Rissa e coltellate in zona pub, la mamma del 16enne ferito: “Omertà tra gli amici di mio figlio”

Leggi su Latinatoday.it

“Quello che in questo momento più mi addolora è l’tra glidi mio. In questo modo non riusciremo mai a sconfiggere la violenza”: a parlare a pochi giorni dalla violentafinita con tre ragazzi feriti per alcuneè Tiziana Ferrantini, ladi Matteo, il