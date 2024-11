Secoloditalia.it - Rigopiano, la Cassazione chiede l’annullamento delle assoluzioni dei dirigenti della Regione

Il sostituto procuratore generale diha chiesto un appello bis per l‘ex prefetto di Pescara nell’ambito del processo per la strage didove il 18 gennaio del 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga che travolse un hotel. Il pg ha chiesto inoltre un nuovo processo per l‘ex prefetto Francesco Provolo, condannato ad 1 anno e 8 mesi per rifiuto di atti d’ufficio e falso, per valutare anche le accuse di concorso in omicidio colposo, in lesioni colpose e in depistaggio per le quali è stato assolto in Appello. L’accusa ha chiesto, inoltre,nei confronti di sei persone, rappresentanti dell’autorità regionale di protezione civile dell’Abruzzo; e la confermacondanne deiProvincia Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio (entrambi 3 anni e quattro mesi), dell’ex gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso (6 mesi), dell’allora sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta e del tecnico del comune, Enrico Colangeli (2 anni e otto mesi per entrambi).