Ilmessaggero.it - Rigopiano, in Cassazione chiesto un nuovo processo per l'ex prefetto e l'annullamento di sei assoluzioni

Leggi su Ilmessaggero.it

Disastro colposo e omicidio colposo in concorso, capi d'accusa esclusi in primo e secondo grado e che invece dovranno essere nuovamente considerati in un secondoin Corte d'Appello a.