Riapre a Pesaro l’ambulatorio dermatologico

Sarà più facile prenotare una visita dermatologica. Lo garantisce l’Ast, che ha potenziato il servizio aumentando l’offerta delle visite grazie alla riapertura degli ambulatori anche all’ospedale di. "Questo è un altro esempio importante di integrazione ospedale territorio – spiega il direttore generale Alberto Carelli – grazie alla collaborazione di uno specialista ambulatoriale convenzionato, che permetterà di riaprire dopo diversi annidi dermatologia del San Salvatore con l’obiettivo di aumentare l’offerta delle prestazioni e ridurre le liste di attesa per prestazioni di dermatologia". "Un’operazione – aggiunge Shohreh Zavareh Ardestani, responsabile della Dermatologia - che consentirà inoltre di liberare un’unità di personale che sarà fondamentale non solo per riaprirepresso l’Ospedale di, ma contribuirà a migliorare la qualità delle prestazioni del reparto del Santa Croce di Fano".