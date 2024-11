Lopinionista.it - Reticoli della mente e certezze apparenti nel Realismo Materico di Fabrizio Angeli

Leggi su Lopinionista.it

Lo sguardo con cui viene osservata la realtà contemporanea, con tutti i suoi automatismi e la necessità dell’individuo di chiudersi all’internopropria zona sicura, viene rappresentato dagli interpreti dell’arte contemporanea attraverso linguaggi personali, spesso intimisti, e in ogni caso concentrati a evidenziare un esistenzialismo che emerge in maniera discreta, senza mostrare gli eccessi narrativi del secolo scorso ma sicurapiù orientato a esplorare l’interiorità moderna rapportata a tutto ciò che la vita attuale comporta. Questo è il punto di osservazione da cui parte il protagonista di oggi, il quale non solo mostra chiarale influenze a cui si ispira per realizzare la sua particolare e unica cifra stilistica, bensì mescola e unisce due tipi di linguaggio raraassociati insieme, per raccontare gli approfondimenti che dalla sua analisisocietà fuoriescono.