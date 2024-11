Calciomercato.it - Retegui osservato speciale, intrigo nerazzurro con Thuram | ESCLUSIVO

Il mercato di Inter e Atalanta potrebbe intrecciarsi la prossima estate. Nel valzer degli attaccanti sono invitati anche i due bomberInter e Atalanta fanno due bei passi avanti nella qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Le vittorie rispettivamente in casa contro il Lipsia e in trasferta contro lo Young Boys proiettano le due squadre lombarde nelle zone altissime della classifica.Marcus, attaccante dell’Inter (foto Ansa) – Calciomercato.itGli ottimi risultati delle formazioni di Inzaghi e Gasperini, inevitabilmente, accendono anche i riflettori del mercato sui gioielli nerazzurri. Soprattutto sugli attaccanti. Da un lato è noto l’interessamento del Paris Saint-Germain per Marcus: come vi abbiamo anticipato, i campioni di Francia sono intenzionati a riportare in patria il centravanti transalpino e non sono per nulla spaventati dalla clausola rescissoria fissata dall’Inter intorno agli 85-90 milioni di euro.