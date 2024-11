Lapresse.it - Rai, il centrodestra diserta ancora voto su Agnes in Vigilanza

Leggi su Lapresse.it

Mancail numero legale in commissione diRai, convocata questa mattina per ratificare la nomina di Simonaa presidente dell’azienda del servizio pubblico. A quanto si apprende ilha deciso dire nuovamente la riunione. Erano presenti solo Graziano, Furlan e Bakkali (Pd) e Carotenuto (M5s). Lasarebbe stata riconvocata per il prossimo 11 dicembre.