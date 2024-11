Ilgiorno.it - Raccolta differenziata. Nuove colorazioni per i contenitori

È in corso la distribuzione per leutenze e per quelle che ne richiederanno la sostituzione, a causa di rottura o smarrimento, dei nuoviper la. In materiale riciclato al 98%, adeguati allenormative in materia, saranno di colore grigio scuro con il solo colore del coperchio a indicare la tipologia di rifiuto da inserire: carta e cartone: coperchio blu; vetro: coperchio verde; organico: coperchio marrone. Iper laattualmente in dotazione si potranno ancora usare e saranno regolarmente svuotati dagli operatori. Non cambierà nulla invece per ladell’indifferenziato (sacco neutro trasparente) e di plastica e metallo (sacco giallo trasparente).