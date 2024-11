Probabili formazioni Milan-Empoli | quattordicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 30 novembre nella cornice dello stadio San Siro. Negli ultimi cinque precedenti, i rossoneri hanno vinto quattro volte, pareggiando nell’altra occasione. Di fronte stavolta c’è unche ha sedici punti, tre in meno del(che ha una partita da recuperare). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà aggiornati con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Paulo Fonseca e Roberto D’Aversa.– Morata torna in attacco dopo aver saltato per squalifica la gara europea di Bratislava. Fofana e Reijnders a centrocampo. Chukwueze, Pulisic e Leao a supporto della punta.– L’ex Pellegri – autore per la prima volta in carriera di almeno tre gol in campionato – agirà dal 1? in attacco con Colombo.