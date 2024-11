Napolitoday.it - Prima nella Prima, sposa a 13 anni, madre a 15 e 13 figli: Maria Amalia di Sassonia, la prima regina di Napoli

“E se non dovessi piacergli”, si chiedeva durante il viaggio da Dresda a. Come ogni ragazzina palpitante al primo incontro. Arrivò con il batticuore, non aveva mai incontrato il promesso sposo. Ad accogliere, Carlo, re die di Sicilia, su una magnificente carrozza reale.