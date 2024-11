Trevisotoday.it - Presi dopo un folle inseguimento con i carabinieri, udienza di convalida per tre malviventi

Leggi su Trevisotoday.it

Inseguiti daihanno tentato la fuga in auto imboccando la rotonda di Olmi contromano e andando a scontrarsi frontalmente con due macchine che provenivano nel senso opposto, una T-Cross condotta da una giovane donna di 27 anni, trasportata in ospedale con lesioni non gravi, e una Fiat.