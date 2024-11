Lanazione.it - Prato, ultimo appuntamento con "Ex-Temporaneo": in scena "La Ballata del vecchio marinaio"

, 27 novembre 2024 - Il 29 novembre, alle 21, a Officina Giovani va inil terzo edi "Ex-", la rassegna di teatro di Officina Giovani dedicata alle produzioni teatrali indipendenti, giunta alla sua sesta edizione. La voce di Ciro Masella, anche nei panni di regista, si unisce alla danza evocativa di Beatrice Ciattini - una delle più talentose danzatrici della sua generazione - e ai paesaggi sonori e musicali di Alessandro Luchi per dare vita alla rappresentazione in chiave contemporanea di una delle opere più famose dell’artista britannico Samuel Taylor Coleridge. Il pubblico potrà addentrarsi in un viaggio in mare aperto e anche nelle pieghe più profonde dell’animo umano, del suo inconscio e della sua immaginazione. Per il duecentocinquantenario della nascita di Samuel Taylor Coleridge e il centenario della nascita di Beppe Fenoglio, nel 2022 sono stati celebrati questi due giganti della letteratura con l’opera che li ha visti 'uniti', uno autore e l’altro traduttore: quella "del" divenuta una sorta di manifesto della poesia romantica inglese.