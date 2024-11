Lanazione.it - Posti nell’assistenza fiscale. Selezione di 100 operatori

Centro autorizzato di assistenzaC.g.i.l. Toscana S.r.l. seleziona centoprofessionali amministrativi addetti/e all’elaborazione di dichiarazioni dei redditi modelli 730 per attività di elaborazione dichiarativi fiscali in front office. Contratto di lavoro full time (40 ore) o part-time di 20 o 30 ore settimanali (full time, part time). Durata contratto: 2 mesi prorogabile. Sedi di lavoro: Firenze, Follonica, Empoli, Livorno, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Lucca, Bibbiena, Pisa, Poggio a Caiano, Carrara, Siena, Prato, Pontedera, Massa, Viareggio, Pistoia, Poggibonsi, Cecina, Grosseto. Richiesto diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale per il commercio - istituto professionale per i servizi commerciali, turismo e pubblicità. Per candidarsi visita il sito www.