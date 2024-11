Laprimapagina.it - “Portami dove” è il nuovo singolo di Bianca Fiore

Dal 29 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 22 novembre.“” è un brano che parla delle emozioni e del senso di inadeguatezza e smarrimento che l’artista spesso prova quando non è in mezzo al mare su una barca a vela,tutto ha un senso. Il pezzo è stato scritto dopo un viaggio di due settimane in barca, durante navigazioni notturne ed esperienze indimenticabili con persone altrettanto indimenticabili.Commenta l’artista a proposito del brano: “Capisco molte cose ma me ne sto in silenzio, preferisco non parlare e lascio scorrere il vento”.Il videoclip di “” rispecchia le emozioni che si raccontano nella canzone. La protagonista è chiusa in casa, come se non potesse uscire, bloccata, ma è altrove con la mente e con il cuore: sogna di andare via, sogna il mare e la barca.