Ilrestodelcarlino.it - Politica e violenza

Danno dei fascisti e violenti al centrodestra, quando poi la sinistra fa eleggere al parlamento europeo una che viene arrestata in Ungheria per comportamento violento. Quando era al potere il centrosinistra la destra non è mai scesa in piazza a sfogare, mai visto pupazzi di esponenti di sinistra a testa in giu' o sporchi di sangue. Il centrodestra oggi è al potere grazie al voto degli italiani. Riccardo Ducci