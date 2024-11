Liberoquotidiano.it - Pirateria: smantellato sistema internazionale da 22 milioni di utenti, 11 arresti

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Sono 11 le persone arrestate dalla Polizia di Stato, coordinata dalla procura di Catania, nell'ambito dell'operazione "Taken Down" finalizzata allo smantellamento della più grande rete di streaming illegale a livello. Secondo le forze dell'ordine ilavrebbe avuto 22di. Nell'operazione sono stati impegnati oltre 270 operatori della Polizia Postale, che hanno effettuato 89 perquisizioni in quindici regioni italiane e, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone. 11 quelle arrestate dalla polizia croata.