Pirateria | smantellata rete illegale con 22 milioni di utenti

Leggi su Sportface.it

Maxi blitz della polizia, coordinata dalla Procura di Catania contro la. In un’operazione, la più vasta condotta in Italia, è stataunacon 22dicollegati. Oltre 270 operatori della polizia postale hanno effettuale 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e 14 blitz all’estero in Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Croazia (con 11 indagati in custodia cautelare) e Romania.con 22diSportFace.