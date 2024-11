Fanpage.it - Pirateria online, smantellata la più vasta rete di streaming illegale in Europa: 11 arresti

La Polizia di Stato ha realizzato "la più grande operazione" mai condotta in Italia e incontro laaudiovisiva. Più di 270 agenti hanno eseguito 89 perquisizioni in quindici regioni italiane e, con il supporto delle forze di polizia internazionali, 14 perquisizioni nel Regno Unito, in Olanda, Svezia, Svizzera e Romania.