Parmatoday.it - Pecchia sorride: Hernani è ok, c'è più scelta in mezzo

Leggi su Parmatoday.it

Fabiopuòre. Per la partita contro la Lazio dovrebbe tornare a disposizione anche. Il brasiliano, fermo da fine ottobre per un problema muscolare accusato a Torino contro la Juventus, dovrebbe essere pienamente ristabilito e pronto per far parte del gruppo anti-Baroni che.