Patrick Mouratoglou | Alcaraz ha sempre battuto Sinner quest’anno c’è un motivo

La stagione tennistica internazionale, per quanto concerne il massimo circuito, si è chiusa con la Coppa Davis. Un 2024 nel segno di Jannik, capace di concludere il percorso da n.1 del mondo, con due Slam, tre Masters1000, le ATP Finals, otto titoli in totale e appunto la celebre Insalatiera in bacheca. Un mostro di continuità l’altoatesino, come certificato dal seguente dato: 73 vittorie e 6 sconfitte, vincendo almeno un set in tutte le partite affrontate. Una cosa riuscita solo a Roger Federer nel 2005.Di questi 3 ko c’è però la firma di un giocatore in particolare, ovvero lo spagnolo Carlos, capacedi mettere insieme la storica doppietta Roland Garros-Wimbledon, vincere l’argento olimpico e rappresentare perun ostacolo complicato da superare. Di questo ha parlato il tecnico francese, dando una chiave di lettura a riguardo.