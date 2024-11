Pianetamilan.it - Pato: “Barbara Berlusconi? Quando ci siamo lasciati Silvio reagì così” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Alexandre, ex attaccante del Milan, ha parlato di come finì il rapporto cone della reazione del PresidenteAlexandre, classe 1989, ex attaccante del Milan, ha parlato di come finì il suo rapporto cone della reazione del Presidente. Ecco, in questo, le dichiarazioni del brasiliano al podcast 'Benja me mucho'