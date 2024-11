Quicomo.it - Passeggeri prigionieri per ore sul Tilo Milano-Como: con le porte chiuse, senza bagni e luce

Leggi su Quicomo.it

"Eravamo in trappola,possibilità di uscita". Un'odissea di quasi sei ore. Con l'elettricità e il riscaldamento a singhiozzo e iinutilizzabili, secondo la denuncia dei. Un guasto a un treno diretto in Svizzera e ibloccati per ore appena fuori dalla Stazione.