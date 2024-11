Fanpage.it - Partite Iva, confermata la proroga del secondo acconto Irpef e la rateizzazione: le scadenze e come funziona

È stato confermato nel decreto Fisco il rinvio dell'di imposte e tasse per leIva, che potrà essere pagato anche in cinque rate fino a maggio. La data di scadenza per il pagamento slitta al 16 gennaio.