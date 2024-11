Ilgiorno.it - Parabiago, un francobollo celebra il campione di ciclismo Libero Ferrario

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Questa mattina nella sala consiglio del comune di, si sono conclusi gli eventi organizzati, perre la vittoria diai mondiali di, svolti a Zurigo nel 1923. Per l’occasione, sono stati presentati i quattro francobolli dedicati a diversi campioni:, Ercole Baldini, Vittorio Adorni e Felice Gimondi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, rappresenta un momento simbolico per la città, che omaggia uno dei suoi figli più illustri nel centenario della storica vittoria a Zurigo, avvenuta il 25 agosto 1923. Così il sindaco Raffaele Cucchi: “Un evento chel’italianità e il prestigio internazionale cheha saputo rappresentare”.