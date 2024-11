Fanpage.it - Paolo Zanetti: “Impazzisco a stare una settimana in ritiro, i miei figli a casa chiedono dov’è papà”

Il tecnico del Verona è agitato e si sfoga in conferenza, esprimendo tutto il proprio disagio per la situazione a livello emotivo, personale, familiare. "Siamo perfino arrivati a fari prendere per c..o anche dai nostri tifosi".