Ilrestodelcarlino.it - Pallamano, una sconfitta con molte attenuanti per la Macagi Cingoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"È difficile da commentare la prestazione della– riflette l’allenatore Sergio Palazzi – bella nei primi venti minuti della trasferta contro il Bozen, poi arrancante, capace di riaprire la gara a inizio ripresa, incapace di segnare nella parte centrale della sfida malgrado le occasioni create". È lucida ed esauriente la sintesi dellache il Bozen ha inflitto per 35-23 allache comunque merita qualche attenuante non certo generica: per infortuni, persi fino al termine del campionato Somma e Ceccardi, ancora fermo Louay Makhlouf (nella foto: lui assente, il portiere Aquilanti migliore in campo a Bolzano) Vojinovic arrivato da pochi giorni e ancora in rodaggio. "Fermo restando il suo valore, Vojinovic – puntualizza Palazzi – deve adeguarsi al nostro gioco".