Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n.47/2024

Leggi su Davidemaggio.it

9 The Day of the Jackal La serie Sky è un thriller in piena regola che non gioca sull’adrenalina quanto sul fascino del suo protagonista umano e disumano. La precisione chirurgica del killer si rispecchia nell’attenzione ai dettagli del racconto. Sulla scia degli ottimi ascolti registrati in Gran Bretagna, The Day of the Jackal è stata già confermata per una seconda stagione.TVn.47/Davide Maggio.