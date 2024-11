Cataniatoday.it - Operazione internazionale contro lo "streaming pirata", oltre cento persone coinvolte

La polizia di Stato ha eseguito una nuovala pirateria audiovisiva, "la più vasta finora condotta in Italia ed in Europa", come si legge nella nota della questura di Catania.270 operatori della polizia postale hanno effettuato 89 perquisizioni in quindici regioni italiane.