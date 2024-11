Puntomagazine.it - Operazione congiunta Tra Carabinieri e Polizia Municipale a Benevento: denunciate due persone

Leggi su Puntomagazine.it

: Controlli dei, operazioni serrate nel centro storico frequentato da giovani– Controlli serrati nel fine settimana per garantire ordine e sicurezza nella movida cittadina. Idella Compagnia capoluogo, in collaborazione con la, hanno effettuato un’di controllo del territorio nelle aree del centro storico più frequentate dai giovani.Sequestri e denunce per abusivismo edilizioNel corso delle verifiche, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e gli agenti dellahanno individuato un abuso edilizio presso uno stabile dell’ACER. Parte del piano sottotetto, originariamente destinato a deposito, era stato trasformato in cucina e bagno, completamente arredati, a servizio di un appartamento al piano inferiore.