Ilrestodelcarlino.it - Opa francese su Unieuro, dall’Europa è arrivato l’ultimo ok

Il gruppoFnac Darty dopo aver scalato con successo l’azienda forlivese, raggiungendo il 91,1% del capitale sociale, ha ricevuto nella giornata di ieri dalla Commissione europea l’"autorizzazione senza condizioni" all’acquisizione di(nella foto). Era l’ultima formalità. Si chiude quindi ufficialmente l’Opa da parte del gruppo transalpino partita l’estate scorsa e che, in pochi mesi, ha avuto successo, raccogliendo in totale oltre 19 milioni di azioni. Fnac Darty ha inoltre già provveduto al pagamento degli azionisti che hanno ceduto i titoli in loro possesso, al prezzo di 12 euro ad azione: 9 euro in denaro contante e un’azione di Fnac Darty di nuova emissione ogni 10 di(per il valore di circa 3 euro). "Si tratta di un passo decisivo – afferma una nota del gruppo– per la creazione di un’azienda leader nel settore dell’ elettronica di consumo, degli elettrodomestici, dei prodotti editoriali e dei servizi nell’Europa meridionale e occidentale, con oltre 10 miliardi di euro di ricavi, 30mila dipendenti e più di 1500 punti vendita".