Avellinotoday.it - Omicidio stradale: assoluzione in Corte d’Appello per un 30enne irpino

Un trentenne di Arianoè stato assolto indalle accuse di. La sentenza ha annullato la condanna di tre anni e quattro mesi inflitta in primo grado dal Tribunale di Foggia per il coinvolgimento in un grave incidente che ha causato la morte di un pensionato.