Lapresse.it - Nuoro, travolta da un’auto sul marciapiede: muore 41enne

Incidente stradale mortale a Silanus, in provincia di. Antonietta Ninu, 41 anni, madre di due bambini piccoli, è statadamentre camminava sullungo la ferrovia, nei pressi di un passaggio a livello poco lontano dalla sua casa. La vettura si è scontrata con un camioncino ed è finita sul, colpendo a morte la donna. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lanon c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.