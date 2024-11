Bergamonews.it - Novembre in Bcc è stato il mese dell’educazione finanziaria

Sono state nove in tutto le classi di tre Istituti Superiori, per un totale di 150 studenti, che hanno visitato la sede centrale della Bcc Bergamasca e Orobica, in una giornata di full immersion a contatto con il personale della banca, che ha raccontato a tutto tondo le attività che quotidianamente vengono messe in pratica per il corretto funzionamento di un istituto di credito.Gli studenti e le studentesse, accompagnate dai loro professori hanno potuto confrontarsi con gli esperti in Bcc su temi reali, come l’utilizzo dei mezzi di pagamento, gli accorgimenti per evitare le truffe informatiche, le valutazioni che si devono porre in essere per accordare il credito ai privati e alle aziende, quali sono le normative che vanno tenute in considerazione, i canali di dialogo con le banche estere a supporto dell’import/export, il funzionamento della piattaforma di trading per i titoli, eccetera.