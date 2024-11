Bubinoblog - NOVE: “CHISSÀ CHI È IN PRIMA SERATA DOPO LO STRAORDINARIO SUCCESSO DELLA CORRIDA”

Nessuna chiusura ma una promozione in! I vertici Discovery ufficializzano il destino del game show dicondotto da Amadeus e confermano gli impegni presi.Amadeus con “chi è”, il game show prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano Identity, in onda sulfino al 21 dicembre in access prime time,la pausa natalizia eil finale de La, in onda lunedì 23 dicembre insempre sul, torna a gennaio inchi è è uno dei format più longevi e soliditv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di, scelta già intrapresa in passato con grande. Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time sullode La