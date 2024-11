Lanazione.it - Novantenne si allontana nella notte, ritrovata a due chilometri da casa

Prato, 27 novembre 2024 – Ore d’ansia la scorsaper la scomparsa di un’anzianatasi dain piena. I familiari della donna, poco più che 90enne, non trovandola in, hanno provato a ricercarla nelle vicinanze senza riuscirci. Quindi hanno avvisato la centrale operativa dei carabinieri di Prato che ha immediatamente allertato e fatto concentrare nel capoluogo le pattuglie di servizioProvincia che hanno iniziato le ricerche. La donna è statapoco prima delle 5 mentre girovagava in stato confusionale nei pressi della stazione di Porta al Serraglio, dopo aver camminato per circa 2. Indossava una vestaglia, sicuramente inadeguata alle rigide temperature della. Dopo essere stata tranquillizzata è stata riaffidata ai propri familiari che l’hanno riaccompagnatapropria abitazione.