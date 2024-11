Bresciatoday.it - Non tira il freno a mano del furgone, distrugge un cancello e un palo del telefono

Leggi su Bresciatoday.it

A conti fatti, si è sfiorata la tragedia nella tarda mattinata di martedì in Via Domenico Signori a Roè Volciano: un corriere della Sda, durante una consegna, si è scordato ildelin una lieve discesa e il mezzo non solo ha prima rischiato di investirlo, ma è poi ruzzolato.