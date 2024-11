Trevisotoday.it - Non restituisce l'auto aziendale ma era agli arresti in Belgio: 52enne assolto

Leggi su Trevisotoday.it

La macchina con cui aveva raggiunto ilnon era più tornata ai suoi legittimi proprietari, una azienda di Valdobbiadene per la quale il protagonista di questa vicenda lavorava come agente di commercio. Ed era stato denunciato per appropriazione indebita. L', una Volkswagen Passat che il.