Fanpage.it - “Non aveva paura”: perché non può essere attribuita a Giulia Cecchettin la responsabilità del suo femminicidio

Cheavesse timore di Turetta è la stessaa dirlo, proprio a Filippo, in un audio di risposta che gli invia il 7 novembre, pochi giorni prima diuccisa. In quell’audio spiega che ha deciso di non comunicargli orario e luogo dei suoi appuntamenti “per sicurezza”, la sua sicurezza.