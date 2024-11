No taglio canone RaiFI con opposizioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.54 Bocciato in Commissione Bilancio al Senato l'emendamento della Lega suldelRai:12 i voti contrari, 10 a favore. Forza Italia ha votato con le. "Abbassare ilè da sempre un obiettivo non della Lega ma del centrodestra. Spiace che per FI non sia così, ma nessuno scontro", dice Salvini. Fonti di Palazzo Chigi dicono: "Il governo è impegnato nel sostegno a famiglie e imprese.L'inciampo della maggioranza sulnon giova a nessuno".