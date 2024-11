Lanotiziagiornale.it - No dei magistrati alla stretta sulle intercettazioni: “Un vero e proprio divieto a indagare”

Se la “tagliola” che impone il limite temporale dei 45 giorni alle(la proposta di legge Zanettin, già passata in Senato e ora in discussioneCamera) fosse stata in vigore, molte delle più importati indagini portate a termine dprocura di Milano, non sarebbero mai state fatte.Senzaper reati “minori”, niente maxi-inchiesteA partire dmaxi inchiesta “Moby Dick” della Procura europea (Eppo), che a ottobre ha ricostruito false fatturazioni per 1,3 miliardi, permesso di sequestrare 520 milioni di euro e ha portato all’arresto di 43 persone per frode fiscale e riciclaggio, aggravate dall’associazione mafiosa. “Un’indagine partita per reati di tipo fiscale, che, secondo la nuova normativa, rientrano nella lista dei reati per i quali sono previsti i 45 giorni di”, ha spiegato ieri in commissione Giustizia della Camera, Vincenza Maccora, presidente dei Gip del Tribunale di Milano.