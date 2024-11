Quotidiano.net - Netanyahu farà ricorso a Cpi contro il mandato d'arresto

Il primo ministro israeliano Benyaminha deciso che Israele notificherà alla Corte penale internazionale dell'Aja (Cpi) la sua intenzione di ricorrere in appelloi mandati diemessi per lui e l'ex ministro della Difesa Yoav Galant.ha preso la decisione all'ultimo minuto, dato che il termine ultimo per ilscade oggi a mezzanotte. Lo riferisce Ynet.