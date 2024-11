Netanyahu a sfollati | non rientate a sud

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.25 Dopo l'inizio del cessate il fuoco in Libano con Hezbollah, l'artiglieria israeliana nel Sud del Paese ha sparato alcuni colpi per impedire ai civili di rientrare nei villaggi,ormai devastati. Centinaia di famiglie evacuate cercano di tornare, main serata ha dato istruzione all'Idf di non consentire alla popolazione di rientrare nelle aeree dei villaggi al confine nel Sud del Libano, in conformità con la prima fase di attuazione della tregua.