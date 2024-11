Ilgiorno.it - Nelle merendine 15 chili di hashish

Leggi su Ilgiorno.it

Quindicidi, anche questa volta confezionati in incarti die snack alimentari di vario genere, così come successo in occasione di un’operazione dei militari di qualche mese fa. Il sequestro è avvenuto la scorsa settimana, dopo un controllo di routine dei carabinieri sul Sempione a Nerviano. Identificato un uomo sospetto mentre transitava a bordo di una Chevrolet Cruiser, i militari hanno intimato l’alt all’uomo che, invece, di fermarsi, ha pigiato sull’acceleratore dandosi alla fuga. Da lì è partito un inseguimento per circa 2 chilometri: il bandito è riuscito ad accostare l’auto a bordo strada per poi scappare a piedi, facendo perdere le sue tracce. A quel punto, i carabinieri hanno perquisito l’autovettura e in un borsone hanno trovato circa 15 chilogrammi di