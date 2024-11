Nba | maxi multa per Atlanta per non aver fatto giocare Trae Young contro Boston

Leggi su Sportface.it

da 100.000 dollari per. Gli Hawks, secondo l’Nba, non avrebberoCeltics il 12 novembre scorso, a causa di una tendinite, nonostante fosse apparentemente disponibile e schierabile. Secondo l’Nba, la franchigia della Georgia non ha rispettato la politica di partecipazione dei cosiddetti giocatori star della propria squadra. Eletto tre volte all’All-Star Game e membro della terza squadra All-NBA nel 2022,, 26 anni, è professionista da sei stagioni. Nba:perper nonSportFace.