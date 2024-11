Napolitoday.it - Napoli, parla Raspadori: "Vorrei avere un minutaggio che mi possa far esprimere al meglio"

Leggi su Napolitoday.it

“A 24 anni non mi considero più un giovane, anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi. In questo momento della carrieracompletare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità, diunche mi porti a potermial.