2anews.it - Musiconnect-Italy – “Napoli World” 2024, al via la quarta edizione dell’International Showcase Festival

Leggi su 2anews.it

Tutto è pronto per la ladi– “” che si terrà il 28, 29 e 30 novembre a. Per il terzo anno consecutivo il cuore pulsante della cultura “music industry internazionale” si riunirà ail 28, 29 e 30 novembre per ladi– .